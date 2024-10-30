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Коммерсантъ FM
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Кредиты запахли просрочкой

Заемщикам все сложнее справляться с долговой нагрузкой

Кредитная сознательность россиян снизилась до минимального уровня с момента пандемии. Этот показатель говорит о платежной дисциплине заемщиков, его рассчитывает «Скоринг Бюро». С данными за третий квартал ознакомился РБК. Индекс кредитной сознательности снижался с последней четверти прошлого года, это самое затяжное сокращение с 2011 года. По словам представителей «Скоринг Бюро», заемщики все чаще выходят на просрочку и реже возвращаются в график платежей.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С чем связана эта тенденция? И насколько она будет долгосрочной? Независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев считает, что при высокой ставке тенденцию переломить не удастся: «Давайте исходить из того, что повышение ставки и инфляция привели к тому, что уровень располагаемого дохода, который, собственно, используется для обслуживания кредитов, снизился. Ситуация напоминает скороварку: когда мы поднимаем температуру, растет давление, появляются основания для того, чтобы точка кипения смещалась, давление растет еще больше и так далее.

Поможет ли обмен данными о долговой нагрузке охладить рынок кредитования

Процесс начинает носить нелинейный характер, это одна сторона. Вторая сторона медали в том, что инфляция подстегивает потребление товаров отложенного спроса. То есть граждане, думающие, например, о покупке автомобиля, начинают приобретать то, что они планировали, но откладывали, а то вдруг вырастет в цене. В этой связи, естественно, наименее обеспеченная часть россиян может и забыть обслуживать какие-то свои кредиты. Эта тенденция напрямую зависит от уровня доходов населения и располагаемого дохода, который граждане могут направить на погашение кредитов. Я думаю, что настало время, чтобы принимать какие-то программы для помощи тем, кто, условно говоря, тратит на кредиты больше 50% располагаемого дохода, снижать налоги, еще что-то делать».

По данным ЦБ, по итогам августа объем просроченной задолженности по кредитам физлиц составил 1,5 трлн руб., а доля плохих долгов в общем розничном портфеле — 4%, по сравнению с предыдущими месяцами она почти не менялась. В некоторых сегментах, судя по портфелям банков, уже наблюдается просрочка, в частности, это касается кредитных карт, отметил управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Мы не наблюдаем сплошного роста традиционных индикаторов качества активов по кредитному рынку в рознице. Под традиционными индикаторами, очевидно, следует понимать уровень просроченной задолженности, он сейчас растет далеко не во всех сегментах.

Но в отдельных сегментах наблюдается рост просрочки по новым выдачам, это, в частности, сегмент кредитных карт. Говоря о других направлениях, там ситуация намного сложнее. Например, по той же ипотеке просрочка не растет, но выдачи упали очень сильно. Крайне негативный признак, который говорит о том, что сегмент заморожен. Продолжая наблюдение за косвенными индикаторами, также можно видеть, что сильно упали темпы частичного досрочного погашения всех видов задолженности, зачастую это тоже может говорить о том, что у заемщиков стало меньше свободных денежных средств, выросла долговая нагрузка.

59% россиян не довольны ставками по жилищным кредитам

Тенденции на некоторое ухудшение качества кредитной задолженности вполне могут быть долгосрочными, и отдельные их проявления могут наблюдаться не один год. В первую очередь это связано с тем, что в последние три-четыре года очень сильно выросла средняя долговая нагрузка граждан, в первую очередь это, конечно, связано с ипотекой».

Как писал на днях “Ъ”, число просрочек, в частности, по автокредитам достигло максимума с ноября 2022-го. По итогам сентября показатель превысил 30 тыс., речь идет о заемщиках, которые задолжали платеж на срок до 90 дней.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

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