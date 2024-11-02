Визит главы МИД КНДР в Россию и атака на университет спецназа в Чечне

Цитаты недели

«Северная Корея до победного дня будет твердо стоять с российскими товарищами» (глава МИД КНДР Цой Сон Хи на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой на встрече в Москве

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНДР Сон Хи Цой на встрече в Москве

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

«Именно "ядерная триада" продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности» (президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания).

«Они нас укусили, мы их уничтожим» (глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал возмездие за атаку на университет спецназа имени Путина).

«Это не репрессии, это минимальные санитарные меры» (глава СПЧ Валерий Фадеев считает, что сегодня в России нет политических репрессий).

«Если не объединимся, будет беда» (президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии II Международной конференции по евразийской безопасности).

«Как вы знаете, я уничтожил "Северный поток-2"» (кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал больными тех, кто считает его другом России).

По букве закона

Конституционный суд РФ постановил, что для исков прокуратуры об изъятии имущества коррупционеров нет и может вообще не быть срока давности.

Верховный суд России оставил в силе пожизненное заключение бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.

Верховный суд России запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии.

Госдума РФ приняла закон о конфискации денег и имущества организаторов незаконной миграции.

Правительство РФ утвердило требования к операторам майнинговой инфраструктуры и обязанности майнеров.

Правительство Владимирской области не будет отменять запрет на ношение в школах хиджабов.

В уголовном деле о теракте в «Крокус Сити Холле» появились четыре новых фигуранта — жители Ингушетии.

Бизнесмен и экс-сенатор Александр Сабадаш арестован по новому уголовному делу — об особо крупных мошенничестве и растрате.

В Белгородской области возбудили уголовное дело о хищении 215 млн руб. при строительстве стрелкового полигона.

Генпрокуратура Грузии начала расследование 47 дел о преступлениях в ходе выборов.

Цифры недели

США ввели санкции против статс-секретаря Минобороны Анны Цивилевой и еще почти 400 связанных с РФ граждан и юрлиц.

Годовая инфляция в России за неделю ускорилась с 8,52% до 8,61%.

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках снизилась с 19,78% до 19,66% годовых.

При взрыве газа в жилом доме в Черкесске погибли пять человек, четверо пострадали.

31 октября индекс корпоративных облигаций Мосбиржи снизился до исторического минимума — 86,23 пункта.

Экспорт российского СПГ в октябре оказался самым высоким в текущем году — 3,06 млн тонн, что на 2,5% больше, чем годом ранее.

Рост кредитной нагрузки после увеличения ключевой ставки ЦБ и сложности с обслуживанием долгов могут поставить на грань банкротства в 2025 году более 200 торгцентров.

В январе—сентябре 2024 года в РФ было продано 2,43 млн дал зарубежного виски (на 28% выше значения за аналогичный период прошлого года).

РОАД: стоимость новых легковых автомобилей в октябре выросла в среднем на 2–5%.

С начала 2024 года в доход России перешли 2,2 млрд ценных бумаг коррупционеров.

В Испании в результате наводнения, вызванного проливными дождями, погибли 205 человек.

Более 58 млн (порядка 36%) американских избирателей уже приняли участие в досрочном голосовании.

Инициативы недели

Минфин РФ планирует подкрепить заложенное в бюджет-2025 стремление правительства «жить по средствам» ужесточением правил расходования казенных денег.

Минпромторг РФ планирует начать в 2030 году разработку ПО для проектирования процессоров с топологией 16 нм, которая еще не освоена в РФ.

«Почта России» предложила изменить правила доставки товаров из-за границы, ограничив доступ к интернет-торговле иностранным компаниям.

Отставки и назначения

Исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин с декабря станет советником главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. На посту он сменит Ксению Юдаеву, которая заняла должность в МВФ вместо господина Можина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Романа Маршавина заместителем министра энергетики по международным вопросам.

Экс-владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин избран главой объединенной Федерации водных видов спорта.

Глава Коркино Наталья Лощинина ушла в отставку после беспорядков из-за убийства таксистки.

Новым генсеком ливанской «Хезболлы» избран Наим Касем.

Сделки недели

Владельцем 99% долей в ООО «Инвестком» стало АО «Агрохолдинг "Просторы"».

Немецкая компания Siemens AG купила американского поставщика программного обеспечения Altair Engineering Inc. примерно за $10 млрд.

Бизнесмен Роман Авдеев передал принадлежащую ему долю в концерне «Россиум» структурам Сергея Сударикова, выйдя тем самым из всех оставшихся российских активов.