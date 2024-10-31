Турналог для Казани, высокоскоростная ЖД между Татарстаном и Самарой и платный вход на Голубые озера

С 1 января 2025 года в Казани введут туристический налог — 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки. Закон обязывает гостиницы, хостелы и другие места размещения взимать этот сбор. Ожидается, что налог принесет бюджету города около 150 млн рублей за первый год. Как отметил глава городского финансового управления Ирек Мухаметшин, туристический поток в Казань за 15 лет вырос в 10 раз, что создает дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру и требует финансирования для ее поддержания. Подробнее об этом читайте в материале «Гость платит дважды».

Туристический налог в Татарстане планируется ввести только в Казани, а в таких популярных локациях, как Болгар и Свияжск, его вводить не будут, сообщил глава республиканского Госкомитета по туризму Сергей Иванов.

С 2 ноября в Казани ожидается первый снег, а ночные температуры опустятся ниже нуля. Как отметил метеоролог Юрий Переведенцев, республика попадет в тыловую часть циклона «Лидия», что приведет к похолоданию и гололедице на дорогах.

Вход на Голубые озера в Казани станет платным. Согласно проекту постановления Кабмина, посещение Голубых озер будет стоить 100 рублей. Сбор будет взимать Центр инноваций в сфере охраны животного мира. От оплаты освободят госслужащих и работников, ответственных за охрану территории.

Татарстан и Самарскую область может соединить высокоскоростная железнодорожная магистраль. В Самарской области обсудили проект высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет Татарстан и Ульяновскую область. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских отметил, что проект включен в стратегию развития железных дорог до 2035 года и будет реализован совместно с РЖД.

В этом году в Татарстане завершены работы на 136 из 137 опасных участков дорог, а также установлено свыше 32 км барьерных ограждений. Для повышения безопасности пешеходов и водителей в 19 районах появилось 96 искусственных неровностей, тротуары обустроены на 13 участках, а также обновлено освещение и дорожные знаки на 39 участках. Работы продолжаются: в завершающей стадии установка светофоров у населенных пунктов и дополнительных барьерных ограждений на аварийных трассах.

В Лаишево два здания, где выступала супруга Владимира Ленина Надежда Крупская, признаны объектами культурного наследия. Это здание уездного училища на улице Горького, 32, и народный дом на улице Ленина, 16. Уездное училище, заложенное в 1911 году для сельскохозяйственно-ремесленной школы, стало местом выступления Крупской в 1919 году, что зафиксировано на мемориальной доске. Народный дом, построенный в начале XIX века и открытый в 1918 году, также отмечен мемориальной доской, свидетельствующей о выступлении Крупской в 1919 году. В этом здании раньше находились библиотека и народный театр, а сейчас располагается почтовое отделение.

В Казани одобрен проект реставрации здания бывшего отделения Госбанка, расположенного на улице Кави Наджми, 24/20. Это трехэтажное здание, построенное в 1876 году по проекту архитектора Ивана Васенкова, признано объектом культурного наследия. В ходе реставрации планируется не только сохранить архитектурные элементы, но и обновить интерьер, включая приобретение мебели, оборудования и инвентаря.

В Казани планируется выделить 10,5 млн рублей на замену металлического каркаса центральной елки, высота которой составит 35 метров, а диаметр — 15 метров. Новый каркас будет изготовлен с помощью лазерной резки и включать внешние, внутренние и навесные элементы. Внешний вид елки останется неизменным, а ее местоположение по-прежнему будет рядом с Центром семьи «Казан». Работы планируется завершить до 15 ноября. В настоящее время ожидается доставка нового каркаса.

Анар Зейналов