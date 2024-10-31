В Казани одобрили проект реставрации бывшего здания отделения Госбанка

Проект реставрации бывшего здания Казанского отделения Государственного банка получил положительное заключение. Информация об этом появилась на сайте единого госреестра заключений.

Здание является объектом культурного наследия (ОКН) и располагается в Казани на ул. Кави Наджми, д. 24/20. На объекте проведут реставрационные работы, а также приобретут мебель, оборудование и инвентарь. Цель работ — сохранение ОКН.

Трехэтажное здание построили в 1876 году по проекту архитектора Ивана Васенкова.

Диана Соловьёва