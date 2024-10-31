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В Лаишево объектами культурного наследия стали 2 дома, где выступала жена Ленина

В Лаишево два здания, в которых выступала супруга Владимира Ленина Надежда Крупская, признали объектами культурного наследия (ОКН). Информация об этом появилась в документах на сайте комитета Татарстана по охране ОКН.

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В Лаишево объектами культурного наследия стали 2 дома, где выступала жена Ленина

В Лаишево объектами культурного наследия стали 2 дома, где выступала жена Ленина

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

В Лаишево объектами культурного наследия стали 2 дома, где выступала жена Ленина

В Лаишево объектами культурного наследия стали 2 дома, где выступала жена Ленина

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

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В Лаишево объектами культурного наследия стали 2 дома, где выступала жена Ленина

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

В Лаишево объектами культурного наследия стали 2 дома, где выступала жена Ленина

Фото: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Объектами культурного наследия признали здание уездного училища на ул. Горького, 32, и здание народного дома на ул. Ленина, 16. Первую постройку заложили в 1911 году для открытия сельскохозяйственно-ремесленной школы. В 1919 году в здании перед работниками отдела народного просвещения выступала Надежда Крупская. На здании была мемориальная доска с текстом: «Здесь 16 июля 1919 находилась Н.К. Крупская, возглавлявшая пропагандистскую группу агитпарохода "Красная звезда"».

Второе здание построили в начале XIX века на средства купца Петра Флегонтова, а в 1918 году открыли народный дом. В 1969 году на фасаде установили мемориальную доску с надписью: «В этом здании 16 июня 1919 года перед работниками культуры и народного образования выступала Н.К. Крупская». В 1920 году на первом этаже размещалась уездная библиотека. На втором располагался народный театр. В 1950-е годы в доме разместили узел связи. Сейчас в здании находится почтовое отделение «Почты России».

Диана Соловьёва

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