На центральной елке в Казани заменят металлический каркас за 10,5 млн рублей

В Казани планируют направить 10,5 млн руб. на замену металлического каркаса центральной елки. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Высота каркаса составит 35 м, а диаметр — 15 м. Его изготовят с помощью лазерной резки. Металлический каркас будет состоять из внешнего, внутреннего и навесного каркасов.

Заказчиком является Комитет внешнего благоустройства Казани. Работы по установке нового металлического каркаса должны завершить до 15 ноября.

Как рассказали «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе мэрии Казани, старый каркас пришел в аварийное состояние, поэтому будут проведены работы по его замене. Сейчас не рассматривается вопрос о смене традиционного местоположения центральной елки. Каждый год ее устанавливают рядом с Центром семьи «Казан». Внешне елка также не изменится.

Сроки монтажа елки пока не определены. В Комитете внешнего благоустройства сообщили, что сейчас ожидается доставка каркаса.

Диана Соловьёва