Татарстан и Самарскую область может соединить высокоскоростная ЖД-магистраль

В Самарской области обсудили проект высокоскоростной железнодорожной магистрали, который может соединить регион с Ульяновской областью и Татарстаном. Об этом рассказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.

Проект железнодорожной магистрали включен в стратегию развития железных дорог до 2035 года. Его планируют реализовать совместно с РЖД.

Проект обсудили сегодня во время встречи Алексея Русских с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Также подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве регионов с РЖД.

Диана Соловьёва