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2 ноября в Казани ожидается первый снег

2 ноября в Казани с высокой вероятностью может выпасть небольшой первый снег. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил профессор и метеоролог КФУ Юрий Переведенцев.

По мнению специалиста, в конце этой недели в Татарстане может выпасть небольшой слой снега, но он будет временным. Также возможно образование гололедицы на участках дороги.

Как рассказал Юрий Переведенцев, в ближайшие дни — 2–4 ноября — республика будет находиться в тыловой части циклона «Лидия», поэтому на улице должно похолодать. В Татарстане наступило предзимье. Из-за этого в конце недели температуры ночью опустятся ниже 0, а днем будут около 0.

Профессор также сообщил, что сегодня ливни и порывистый ветер продлятся еще около 5–6 часов.

Диана Соловьёва

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