В Татарстане завершили работы на 136 опасных дорожных участках из 137

В этом году на дорогах Татарстана завершены работы на 136 из 137 опасных участков, а также установлено более 32 км барьерных ограждений. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, передает пресс-служба раиса республики.

Для повышения безопасности пешеходов и водителей выполнен ряд мероприятий: в 19 районах установлено 96 искусственных неровностей, на 13 участках обустроены тротуары. Кроме того, на 39 участках оборудовано новое освещение, обновлены дорожные знаки и разметка. В числе прочего установлены 15 видеопроекторов для имитации горизонтальной разметки и 32 опоры с дорожными знаками для пешеходных переходов.

Работы продолжаются: завершается установка светофоров на автодорогах вблизи населенных пунктов, а на аварийных трассах дополнительно устанавливаются барьерные ограждения.

Также на заседании сообщалось, что с начала года в Татарстане увеличилось число погибших в ДТП, несмотря на общее сокращение числа аварий по сравнению с прошлым годом.

Анар Зейналов