Банки получили послабления от США

США ввели санкции против 400 физлиц и компаний из России. В частности, под ограничения подпали пять заместителей министров обороны, а также предприятия военно-промышленного комплекса и некоторые поставщики технологий двойного назначения. При этом американские власти предусмотрели послабления для финансового сектора и части эскпортеров. Вашингтон разрешил проводить операции с российскими банками по связанным с энергетикой сделкам. Мера коснулась подсанкционных организаций ,например, «Сбера», ВТБ и Росбанка. Лицензия, выданная Минфином США, действует до конца апреля 2025 года. Какое значение такое решение имеет для нефтегазовой отрасли?

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“Ъ FM” обсудил этот вопрос со старшим научным сотрудником Финансового университета Станиславом Митраховичем: «Кардинально здесь ничего не меняется. У нас же все равно все операции по энергетике, которые официально не открываются, требуют участия банковских структур. Такие страны, как Австрия, Словакия и Венгрия, например, российский газ по-прежнему покупают, работает часть контрактов с итальянцами.

Деньги же приходят через банки, например Газпромбанк. В этом смысле, думаю, не так принципиально, если еще какие-то финансовые организации тоже будут иметь возможность доступа к обслуживанию таких операций и зарабатывать на них. В тех аспектах энергетики, которая по-прежнему востребована в мире и без которой может произойти рост цен, так невыгодный американцам с точки зрения политических последствий в самих Соединеных Штатах, и, допустим, в Европе, в этом аспекте санкции, соответственно, не очень жесткие. Банкам можно работать. А в тех аспектах, где американцы не боятся ухудшения российских позиций, например, в СПГ-проектах, там ударили по полной программе, и даже банки уже и ни при чем».

Помимо российских организаций под санкции попали несколько десятков иностранных компаний. Ограничения коснулись юрлиц из Индии, Китая, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии, Сингапура и Таиланда. Все они, по версии американского Минфина, помогали Москве обходить действующие рестрикции. Кроме того, в черных списках оказался один из крупнейших отечественных производителей шин Cordiant. В начале октября компанию выкупила структура, которая принадлежит подсанкционному бизнесмену Алексею Мордашову.

При этом американские власти исключили из SDN-листа украинскую дочку ВЭБа — Проминвестбанк. Однако ничего прецедентного в этом решении нет, отмечает партнер BGP Litigation Сергей Гландин: «Сначала украинские власти обездвижили Проминвестбанк, ввели против него санкции, а в 2022 году через суд национализировали, то есть банк стал украинским, и Киев, видимо, по каким-то своим каналам попросил американских партнеров эти санкции снять. Вот какая получилась история.

Обоснование санкций Cordiant буквально в одну строчку, что эта компания работает и, видимо, обеспечивает шинами российский ВПК. И поскольку американские власти отслеживают особенно крупных бизнесменов, это дополнительный триггер для введения санкций против купленных ими новых компаний.

В списке появилось большое количество компаний из довольно новых юрисдикций, как, например, Таиланд. То есть Таиланд никогда не был замечен в оптовых поставках в Российскую Федерацию чипов, электроники, а сейчас т Америка говорит, мол, смотрите, мы все видим, вы отправляетесь под санкции».

Представители Cordiant заявили “Ъ”, что ограничения не должны повлиять на деятельность компании. Однако собеседники издания полагают, что производитель шин может лишиться части поставщиков каучука, компонентов и рынков сбыта. Весной в холдинге сообщили, что развивают сотрудничество со странами Латинской Америки, Африки и Ближнего востока.

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Иван Хорушевский