Реставрация башни Сююмбике, списание долгов на 9,5 млрд рублей и поступления 452,3 млрд рублей

В 2025 году в Казанском кремле начнется реставрация башни Сююмбике. В 2024 году в рамках первоочередных противоаварийных работ были выполнены гидроизоляция, укрепление фундамента, сшивка трещин и ремонт кирпичной кладки. Следующий этап включает ремонтно-реставрационные работы: усиление перекрытий и лестниц, восстановление полов, окон и дверей с точным повторением оригинала. Также планируется разработка проекта по приспособлению башни под музейное пространство. Объем финансирования и дата окончания работ пока не определены.

Татарстану спишут задолженность по бюджетным кредитам в размере 9,5 млрд руб., а Чувашии — 116 млн руб. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Механизм списания задолженности был запущен в 2020 году для стимулирования инфраструктурного и инвестиционного развития в российских регионах.

За 9 месяцев 2024 года консолидированный бюджет Татарстана получил 452,3 млрд руб., из них 383 млрд — собственные доходы, сообщил раис республики Рустам Минниханов. Он подчеркнул важность сохранения положительной динамики поступлений и готовности обеспечить исполнение социально значимых обязательств. Поступления по налогу на прибыль снизились на 10 млрд руб. по сравнению с 2023 годом, с прогнозами дальнейшего снижения от ряда крупных предприятий. Минниханов поручил министерствам и налоговой службе вести мониторинг показателей и принимать меры для поддержки предприятий.

В Казани из Дома культуры имени В.И. Ленина эвакуировали людей из-за сообщения о минировании. На место прибыли экстренные службы для проверки информации. Источник в силовых структурах сообщил, что сегодня в Казани поступило около 10–15 сообщений о минировании в различных учреждениях.

4 ноября в Казани временно ограничат движение в связи с проведением крестного хода в честь Казанской иконы Божией Матери. Ограничения вступят в силу с 7:00 и затронут маршрут от Благовещенского собора Казанского кремля через улицы Батурина, Карла Маркса и Миславского до Богородицкого монастыря. Кроме того, на улице Миславского с 20:00 3 ноября до 9:30 4 ноября будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. Ограничения на движение будут сниматься по мере прохождения крестного хода.

В ближайшие дни в Татарстане прогнозируется образование гололедицы. Госавтоинспекция республики настоятельно рекомендует водителям установить зимние шины и проверить техническое состояние автомобилей, особенно тормозную систему и освещение. Запрещается эксплуатация машин с разными типами шин на одной оси и с неисправной оптикой. Водителям советуют соблюдать правила безопасности, чтобы избежать аварий.

В 2024 году прокуратура и правоохранительные органы Татарстана выявили множество коррупционных преступлений, включая аресты высокопоставленных чиновников. Прокурор республики Альберт Суяргулов отметил, что год был «тренировочным». Основная задача на 2025 год — усиление антикоррупционных мер. Господин Суяргулов подчеркнул, что изменения в правоохранительных органах требуют времени для формирования эффективной работы, и выразил надежду на улучшение ситуации в следующем году.

Реконструкция памятника падшим воинам в Казани будет завершена в августе 2025 года. Работы начались в 2024 году, на проект выделено 300 млн руб. из республиканского и федерального бюджетов по 150 млн руб. Проект включает решение вопросов по устройству пешеходного моста, причала и площадки для парковки автобусов. На данный момент разработан только схематический план, архитектурные решения еще не представлены.

До конца года в Казани откроют платный участок Вознесенского тракта от пр-та Победы до трассы М-7. Точная цена за проезд еще не установлена, однако предварительно она составит около 150 руб.

В 2024 году в Татарстане граждане впервые получат расчет налога с доходов от процентов по банковским вкладам, который по итогам 2024 года составит 2,9 млрд руб. Всего жителям республики начислено 9,6 млрд руб. налогов, включая НДФЛ в размере 3,5 млрд руб., что на 5,8% больше, чем в прошлом году. Налог будет рассчитываться от 1 млн руб., умноженного на максимальную ключевую ставку Банка России, действовавшую в течение каждого месяца года.

В 2024 году Республика Татарстан направила 3,5 млрд руб. на работы по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия (ОКН). Из этой суммы 1,5 млрд руб. выделено в рамках подготовки к XVI саммиту БРИКС, а почти 700 млн руб. поступило в виде благотворительных средств. На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 5912 объектов культурного наследия, среди которых 2259 памятников архитектуры, 3054 объекта археологии и 599 градоформирующих объектов.

Анар Зейналов