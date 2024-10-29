В Татарстане на реконструкцию объектов культурного наследия выделили 3,5 млрд рублей

В текущем году на работы по сохранению и восстановлению объектов культурного наследия (ОКН) в Республике Татарстан направили 3,5 млрд руб. Об этом сообщил председатель Комитета республики по охране ОКН Иван Гущин.

Из общей суммы до 1,5 млрд руб. было выделено в рамках подготовки к XVI саммиту БРИКС, а сумма благотворительных средств составила почти 700 млн руб. Иван Гущин отметил, что частные инвесторы также финансируют проведение работ.

Всего в Республике Татарстан зарегистрировано 5912 объектов культурного наследия. Из них 2259 являются памятниками архитектуры, 3054 — объектами археологии, а 599 — градоформирующими объектами.

Влас Северин