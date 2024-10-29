Реконструкцию памятника падшим воинам планируют завершить в августе 2025 года, об этом рассказал председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Реставрация храма-памятника воинам, павшим при взятии Казани в 1552 году, началась в 2024 году. На реконструкцию выделено 300 млн руб. Финансирование реставрации осуществляется из средств республики и федерального бюджета по 150 млн руб. соответственно.

«Проект сложный, комплексный. Предстоит решить вопросы с его устройством. Сейчас прорабатывается решение по устройству пешеходного моста, причала, площадки для парковки автобусов. Пока мы для себя схематично все накидали, но это еще эскизный проект. Архитектурных решений пока нет»,— рассказал Иван Гущин.

Ранее сообщалось, что здесь планируется создание новых пешеходных путей, санитарных узлов и причала для речных трамвайчиков. Объект планируют использовать в туристических целях.

Храм был построен в 1823 году и представляет собой 20-метровую усеченную пирамиду на высоком постаменте.

Зарина Акбирова