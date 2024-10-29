4 ноября в центре Казани ограничат движение из-за крестного хода

4 ноября в центре Казани временно перекроют движение для проведения крестного хода в честь Казанской иконы Божией Матери, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничения начнут действовать с 7:00 и коснутся маршрута от Благовещенского собора Казанского кремля по улицам Батурина, К. Маркса, Миславского и до Богородицкого монастыря. Остановка и стоянка на ул. Миславского будут запрещены с 20:00 3 ноября до 9:30 4 ноября. По мере прохождения крестного хода ограничения на движение будут постепенно сниматься.

Мэрия призывает горожан учитывать ограничения и заранее планировать маршруты.

Ранее сообщалось, что в Казани до конца года частично ограничат движение на улице Рихарда Зорге из-за реконструкции кабельных линий.

Анар Зейналов