Прокурор Татарстана назвал 2024 год тренировочным в борьбе с коррупцией

Правоохранительные органы и прокуратура Татарстана в 2024 году проделали значительную работу по выявлению коррупционных преступлений, однако этот год рассматривают как «тренировочный». Об этом рассказал прокурор республики Альберт Суяргулов.

За этот период были выявлены многочисленные коррупционные преступления, включая аресты нескольких руководителей районов и высокопоставленных сотрудников. Господин Суяргулов отметил, что выявление таких преступлений стало возможным благодаря качественной работе правоохранительных органов. Он подчеркнул, что одно коррупционное преступление может включать множество мелких нарушений, тогда как крупные преступления с многомиллионными хищениями в нацпроектах зачастую отражаются в статистике лишь одной единицей, что усложняет оценку реального уровня коррупции.

Прокурор Республики Татарстан добавил, что основная задача в 2025 году — усилить антикоррупционные меры и продолжить работу в долгосрочной перспективе: «Вы видели, что [за год] поменялся прокурор, поменялся министр внутренних дел, внутри самого МВД идут кадровые процессы. Не все сразу у нас может получиться. Но опять же надо сначала к драке подготовиться, в спортзал походить, команду собрать, а потом уже начинать дальше работать. Поэтому будем считать, что этот год у нас был тренировочный. Я надеюсь, что в следующем году мы усилим нашу работу по этой линии противодействия коррупции».

Энгель Фаттахов, бывший глава Актанышского района Татарстана, был арестован 22 мая решением Мензелинского райсуда по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2018–2020 годах он получил 21,8 млн руб. для ремонта собственного дома.

Недавно в его деле появился новый эпизод: по данным следствия, Фаттахов в 2015–2017 годах получил 2,1 млн руб. от директора компании «Мастерстрой» и еще 12 млн руб. в виде имущества и услуг, переданных в пользу семейной агрофирмы «Чишма». Ранее ему предъявили обвинения в получении взяток от представителя «Спецстроя» на 21,8 млн руб. и от директора «Теплосервиса» на 2,4 млн руб.

Набережночелнинский суд продлил его арест до 21 ноября, о новом эпизоде Фаттахов узнал на заседании, присутствуя по видеосвязи из тюремной больницы.

Анар Зейналов