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В Татарстане водителей предупредили о возможной гололедице на дорогах

В ближайшие дни на дорогах республики ожидается образование гололедицы. Водителям рекомендовано подготовить автомобили к зимним условиям и строго соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

В ведомстве настоятельно рекомендуют установить зимние шины на автомобили, так как пренебрежение этим вопросом может привести к серьезным последствиям. Также акцентируется внимание на важности проверки технического состояния транспортных средств, особенно тормозной системы и освещения.

В пресс-службе отметили, что эксплуатация автомобилей с разными типами шин на одной оси, а также с неисправной оптикой запрещена. Водителям следует быть предельно осторожными и соблюдать все правила безопасности на дороге, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Анар Зейналов

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