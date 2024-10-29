В Казани до конца 2024 года откроют платный участок Вознесенского тракта

До конца этого года в Казани планируют открыть платный участок Вознесенского тракта. Он должен пройти от пр-та Победы до трассы М-7. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Глава Миндортранса республики затруднился назвать цену за проезд по Вознесенскому тракту, так как еще ведутся расчеты. По предварительным данным, чтобы проехать по дороге, водителям автомобилей нужно будет заплатить около 150 руб.

Ранее сообщалось, что стоимость проезда по платному участку Вознесенского тракта не превысит 50 руб.

Диана Соловьёва