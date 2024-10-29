В Татарстане размер налогов с процентов по вкладам составит 2,9 млрд рублей

В Татарстане граждане впервые получат расчет налога с доходов в виде процентов по вкладам в банках, их размер по итогам 2023 года составит 2,9 млрд руб. Об этом на заседании кабинета министров сообщил руководитель УФНС Марат Сафиуллин.

Всего гражданам, проживающим на территории республики, начислено по итогам 2023 года 9,6 млрд руб. налогов, из них НДФЛ — 3,5 млрд руб. Прирост в сравнении с прошлым годом составил 5,8%.

В 2024 году вкладчикам впервые начислят налог с доходов в виде процентов по вкладам в банках. Налог будет рассчитываться от суммы произведения 1 млн руб. на максимальное значение ключевой ставки Банка России из действовавших по состоянию на первое число каждого месяца в течение указанного календарного года.

Зарина Акбирова