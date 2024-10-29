С Татарстана спишут задолженность по бюджетным кредитам в 9,5 млрд рублей

Татарстану и Чувашии спишут задолженности по бюджетным кредитам в 9,5 млрд руб. и 116 млн руб. соответственно. Данное распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Больше всего задолженность спишут с Московской области — 14,1 млрд руб. Всего решение о списании долгов приняли в отношении 25 регионов на общую сумму 25,9 млрд руб. Задолженность также спишут с Башкирии, Хакасии, Удмуртии, Новосибирской, Астраханской, Белгородской областей и т. д. По информации пресс-службы правительства России, эти регионы занимаются активным развитием транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Механизм списания задолженности по бюджетным кредитам запустили в 2020 году для стимулирования развития инфраструктуры и инвестиционной активности в российских регионах.

Диана Соловьёва