В 2025 году в Казани планируют приступить к реставрации башни Сююмбике

В 2025 году в Казанском кремле планируют приступить к реставрации башни Сююмбике. Об этом журналистам рассказал председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

В 2024 году в башне в рамках первоочередных противоаварийных работ выполнили отсечную гидроизоляцию, укрепили фундамент и кирпичную кладку, провели сшивку трещин спиральными анкерами, очистку и ремонт дефектов кирпичной кладки фасада.

Следующим этапом в башне планируют проводить ремонтно-реставрационные работы.

По словам председателя комитета, необходимая научно-проектная документация уже разработана, к комплексной реставрации объекта планируется приступить в 2025 году.

В башне планируют усилить перекрытия и лестницы, восстановить полы, обработать деревянные конструкции огнебиозащитой, а также восстановить окна и двери с точным повторением формы и рисунка расстекловки. Также планируется восстановить утраченные кубчатые решетки на окнах и кованые металлические элементы дверей и ворот.

На третьем этапе планируется разработать проект по приспособлению башни под музейно-экспозиционное пространство.

Объем финансирования для реконструкции объекта культурного наследия федерального значения пока неизвестен. Дата окончания работ также неизвестна.

Зарина Акбирова