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Главные новости за 28 октября. Сочи

В воскресенье, 27 октября, вечером группа молодых людей избила 17-летнего подростка в Сочи. Полиция задержала 23 участника конфликта. Руководитель СУ СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов инициировал проверку по факту массовой драки.

Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура проверила содержание и использование морских млекопитающих в шести дельфинариях в Сочи и Туапсинском районе. Надзорный орган выявил нарушения.

С 28 по 31 октября поющий фонтан в Олимпийском парке на федеральной территории Сириус закроют для проведения профилактических работ.

Сочинские следователи завершили расследование ДТП, в котором пострадал 12-летний велосипедист, и направили уголовное дело в суд. Авария произошла 22 мая 2024 года в Хостинском районе курорта.

После отмены ряда льготных ипотечных программ в Сочи наблюдается заметный рост цен на вторичное жилье. В июле—сентябре 2024 года средняя цена кв. м составила 302,9 тыс. руб., что на 4% выше, чем в предыдущем квартале. Тогда этот показатель равнялся 292,6 тыс. руб.

Рынок вторичного жилья в Сочи столкнулся с резким падением интереса со стороны покупателей. Количество клиентов сократилось на 70–75%. Это связано с недавним повышением ключевой ставки Банком России до рекордных 21% годовых.

С начала 2024 года Сочинский национальный парк привлек более 2,5 млн посетителей. Это на 800 тыс. больше по сравнению с прошлым годом.

Экс-заместителя главы Сочи Ирину Романец с июля 2024 года ищут по подозрению в превышении должностных полномочий. Дело возбудили 3 мая 2024 года.

Курорт Роза Хутор в Сочи завершит летний сезон 4 ноября. До 8 декабря для туристов будет доступна только канатная дорога «Стрела».

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