В ноябре курорт Роза Хутор завершит летний сезон

Курорт Роза Хутор в Сочи завершит летний сезон 4 ноября. До 8 декабря для туристов будет доступна только канатная дорога «Стрела», сообщает пресс-служба курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

После 4 ноября канатные дороги «Олимпия», «Заповедный Лес», «Кавказский Экспресс», «Волчья Скала» и «Эдельвейс», а также горный аттракцион родельбан закроются для регулярного технического обслуживания перед началом зимнего сезона. В этот период будет работать только канатная дорога «Стрела». Ее протяженность составляет 3,8 км. На этой канатной дороге желающие смогут подняться на высоту 1,6 тыс. м над уровнем моря.

На верхней станции подъемника в межсезонье будет функционировать горный парк «Стрела», где гости смогут ознакомиться с горной техникой, которую использую на курорте (ратрак и снежные пушки для создания искусственного снега при минусовой температуре).

С 5 по 25 ноября будут доступны некоторые пешие маршруты, такие как «Озерный траверс» и «Путь к альпакам» в Горной Олимпийской деревне и Тропа здоровья в Роза Долине. Также в горном парке временно разместятся несколько перуанских альпак из парка «Пача Мама».

Мария Удовик