Уголовное дело по факту ДТП с подростком-велосипедистом в Сочи направили в суд

Сочинские следователи завершили расследование ДТП, в котором пострадал 12-летний велосипедист, и направили уголовное дело в суд. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

В среду, 22 мая 2024 года, в Хостинском районе Сочи на улице Шоссейной произошла авария, в которой пострадал подросток. 25-летний водитель фургона марки VIS не уступил дорогу велосипедисту, который приближался справа на нерегулируемом перекрестке. В результате столкновения мальчик получил травмы, его госпитализировали.

Следственные органы возбудили уголовное дело против водителя фургона по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения. Если вину водителя докажут, то уроженцу Тамбовской области грозит до двух лет лишения свободы.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте за неделю произошло 198 ДТП, в 10 из которых пострадали люди.

Мария Удовик