С начала года Сочинский национальный парк посетили более 2,5 млн человек

С начала 2024 года Сочинский национальный парк привлек более 2,5 млн посетителей. Это на 800 тыс. больше по сравнению с прошлым годом, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин Фото: Telegram-канал Андрей Прошунин

«Более 80 процентов территории Сочи — особо охраняемые государством природные земли. Кавказский биосферный заповедник и Сочинский национальный парк играют первостепенную роль в вопросе сохранения флоры и фауны Причерноморья и являются мощным драйвером развития туризма в нашем регионе»,— утончил мэр.

Руководитель ООПТ, председатель профильного комитета городского собрания Сочи Сергей Шевелев также рассказал в ходе встречи с главой курорта о развитии сети маршрутов выходного дня и поделился инициативами по созданию центра горного туризма на курорте. Эти проекты направлены на дальнейшее развитие курортного потенциала города, поэтому власти Сочи помогут в их реализации.

Также на встрече мэр обсудил с господином Шевелевым совместные образовательные программы для школьников, проекты по обновлению инфраструктуры рекреационных объектов и подъездных путей. В городе также могут создать новые точки притяжения как для жителей, так и для гостей города.

Мария Удовик