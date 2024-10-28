Прокуратура нашла нарушения в содержании дельфинов в Сочи и Туапсинском районе

Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура проверила содержание и использование морских млекопитающих в шести дельфинариях в Сочи и Туапсинском районе. Надзорный орган выявил нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Во время проверки представители ведомства вместе с Южным Управлением Россельхознадзора выяснили, что дельфинарии нарушили условия содержания животных. Оказалось, в частности, что дельфинов ненадлежащим образом кормили, нарушено было качество водоподготовки, недочеты выявили в медицинском обслуживании животных.

Надзорный орган инициировал вопрос о привлечении хозяйствующих субъектов к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.53 КоАП РФ (Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию). Руководству дельфинариев внесли представления об устранении выявленных нарушений.

«Ъ-Сочи» писал, что в Адлерском районе курорта школу закрыли на карантин из-за пневмонии. В средней общеобразовательной школе №53 выявили 19 случаев подозрения на пневмонию у учеников.

Вячеслав Рыжков