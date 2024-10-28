Поющий фонтан в Сириусе приостановит работу до конца октября

С 28 по 31 октября поющий фонтан в Олимпийском парке на федеральной территории Сириус закроют для проведения профилактических работ. Об этом сообщает пресс-служба ФТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус» Фото: пресс-служба федеральной территории «Сириус»

В рамках технического обслуживания на поющем фонтане промоют все системы оборудования. Специалисты также выровняют и отрегулируют пушки и заменят стекла для подсветки.

После завершения профилактических мероприятий фонтан возобновит свою работу, но по зимнему графику. В ноябре фонтан будет действовать с 18:00 до 19:00.

Каждый вечер на Медальной площади проводят светомузыкальное шоу. Местные жители и гости Сириуса могут услышать музыкальные произведения в различных жанрах — от русской классики до джаза и латиноамериканских мелодий.

«Ъ-Сочи» писал, что в центре города ограничат автомобильное движение для проведения «Сочи Марафона». Мероприятие состоится 2 и 3 ноября.

Мария Удовик