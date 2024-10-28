Более 20 участников массовой драки в Сочи доставили в полицию

В воскресенье, 27 октября, вечером группа молодых людей избила 17-летнего подростка в Сочи. Полиция задержала 23 участника конфликта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На улице Труда в Сочи произошел конфликт между двумя группами молодых людей, который перерос в массовую драку. В результате столкновения 17-летний местный житель получил телесные повреждения. Полицейские оперативно установили личности всех участников драки.

В отдел полиции доставили 23 человека, 10 из которых привлекли к административной ответственности, они ожидают решения суда. В отношении нарушителей составили протоколы по ст. 20.1 и 19.3 КоАП РФ (мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Сотрудники полиции установили, что причиной массовой драки стал конфликт из-за девушки. Однако 17-летний потерпевший отказался писать заявление и обращаться за медицинской помощью. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

Мария Удовик