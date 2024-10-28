Следователи проводят проверку по факту массовой драки в Сочи

Руководитель СУ СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов инициировал проверку по факту массовой драки в Сочи. В результате инцидента на территории одного из ЖК курорта пострадал 17-летний сочинец, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

Сейчас следователи осуществляют необходимые действия для выяснения деталей инцидента. Ход проверки находится под контролем руководства краевого следственного управления. По завершении проверки примут соответствующее процессуальное решение.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте в отдел полиции доставили 23 участника массовой драки. В отношении 10 из них составили административные протоколы.

Мария Удовик