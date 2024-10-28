Полковник отвоюет за растрату

Военный суд в Краснодаре приостановил производство по уголовному делу экс-начальника автобронетанковой службы управления технического обеспечения (УТО) Южного военного округа (ЮВО) полковника Александра Денисова. Военнослужащий, которому грозил семилетний срок, отправится участвовать в СВО. Соответствующий закон был принят осенью этого года, а применен, возможно, впервые. Тем более что на службу из суда мобилизовали не обычного уголовника, а целого полковника с опытом участия в боевых действиях.

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Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Российский военнослужащий в зоне спецоперации в Запорожской области

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Краснодарский гарнизонный военный суд в понедельник принял решение о приостановке производства по уголовному делу начальника автобронетанковой службы УТО ЮВО 45-летнего полковника Александра Денисова.

Ранее в прениях государственный обвинитель просил суд назначить офицеру Денисову семь лет колонии общего режима, а также штраф 500 тыс. руб., лишить его воинского звания полковника, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени и права занимать определенные должности в течение трех лет после освобождения.

На прошлой неделе выяснилось, что Александр Денисов накануне запланированного оглашения приговора изъявил желание стать участником СВО.

Однако суд разъяснил, что соответствующее ходатайство на основании заявления подсудимого должны подать военные, которым он и необходим для службы.

«В суд от командующего войсками Южного военного округа поступило ходатайство о приостановлении производства по уголовному делу и отмене меры пресечения в отношении подсудимого Денисова в связи с направлением его для дальнейшего прохождения военной службы в зону проведения специальной военной операции. Подсудимый Денисов поддержал заявленное ходатайство»,— сказали “Ъ” в пресс-службе суда, отметив, что ходатайство было удовлетворено. Офицера освободят из-под стражи, после чего он сможет принять участие в боевых действиях.

Отметим, что соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Путиным в начале октября. По нему уголовное преследование фигуранта, фактически мобилизованного судом, прекращается за боевые заслуги и отличия.

Александр Денисов с 2011 года проходил службу в УТО ЮВО, а с января 2023 года был начальником автобронетанковой службы. Как сообщал “Ъ”, полковника задержали в конце марта 2023 года по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже Главное военное следственное управление СКР переквалифицировало обвинение на растрату вверенного имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, с сентября 2021 по апрель 2022 года он похитил семь двигателей В-92С2, предназначенных для установки на танки Т-90, а также четыре двигателя В-84АМС и десять двигателей УТД-20, которые предназначались для продажи в страны Средней Азии в качестве металлолома. Причиненный ущерб следствие оценило в 5,5 млн руб.

Расследование началось после задержания в Астрахани местного предпринимателя Дмитрия Шведова. Подозрение у таможенников вызвали четыре танковых двигателя В-92С2, приобретенные им для вывоза за рубеж. В отношении Дмитрия Шведова было возбуждено дело о контрабанде военной техники (ст. 226.1 УК РФ).

На допросах бизнесмен рассказал, что получил двигатели от заместителя командира армейского корпуса по вооружению подполковника Сергея Яблокова. Тот также был задержан и рассказал, что действовал якобы по приказу Александра Денисова. Сергей Яблоков заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Адвокат полковника Роман Бударин ранее заявлял “Ъ”, что его доверитель не признает вину. По словам господина Бударина, уголовное дело построено лишь на «голословных обвинениях Яблокова и Шведова».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону; Анна Перова, Краснодар