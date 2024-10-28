Суровый русский инвестклимат

Производитель кондиционеров «Русклимат» добился досрочной отмены правовой охраны торговой марки Ericsson в части климатического оборудования. Российская компания отрицает, что собирается регистрировать созвучный бренд, но юристы указывают, что в 2023 году через третье лицо она передала такую заявку в Роспатент. Эксперты видят в подобной практике желание российских компаний использовать репутацию зарекомендовавших себя брендов: сейчас суды рассматривают схожие иски против Nokia и Sega.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд по интеллектуальным правам 23 октября удовлетворил иск российского производителя кондиционеров «Русклимат» (ООО «Р-климат», бренды Ballu и Hatari) к шведскому юрлицу производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson, обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел. Российская компания просила отменить правовую охрану товарных знаков Ericsson на территории РФ с весны (см. “Ъ” от 4 апреля).

«Русклимат» добивался положительного решения суда на основании неиспользования товарных знаков, следует из материалов дела. Ст. 1486 Гражданского кодекса, на которую ссылается истец, подразумевает, что если бренд не используется на протяжении трех лет, это может считаться соответствующим основанием. Правовая охрана досрочно прекращена только в отношении климатического оборудования, обращает внимание руководитель практики интеллектуальной собственности адвокатского бюро КИАП Эльдар Гулиев: «В отношении товаров и услуг, связанных в том числе с телекоммуникациями, товарные знаки остались действующими». В Ericsson не ответили “Ъ”.

В «Русклимате» сообщили “Ъ”, что компания «не планирует регистрировать созвучный бренд на свое имя».

Но, как отмечает юрист практики интеллектуальной собственности юрфирмы «Косенков и Суворов» Вячеслав Игумнов, в ноябре 2023 года в пользу ООО «Р-климат» была передана заявка на регистрацию обозначения Ericsson в качестве товарного знака в РФ. Изначально заявку в августе 2023 года подала Наталья Носова, документ покрывает в том числе климатическое оборудование. Переданная от нее заявка все еще на рассмотрении Роспатента. Свои заявки в Роспатент в июле 2024 года подала и сама Ericsson, «понимая, что может потерять права на товарные знаки», предполагает руководитель судебно-претензионного направления компании «Онлайн Патент» Александра Пелих.

Российская компания, по мнению Вячеслава Игумнова, «хочет выпускать или продавать в РФ технику под таким же или сходным брендом, не договариваясь со шведским правообладателем, или же ввозить в РФ через страны ЕАЭС технику бренда». Эльдар Гулиев добавляет, что подобные судебные дела могут инициировать только заинтересованные лица: «Обычно истец доказывает намерение использовать товарный знак или похожее на него обозначение в своей деятельности».

Суды в России рассматривают и другие иски с требованием досрочно отменить правовую охрану известных товарных знаков.

В частности, гонконгская Multigoods Production Limited (бренды Supra и Orion) подала иск с таким требованием к Nokia (см. “Ъ” от 20 августа). В ходе похожего спора с участием японской Sega (истец — основатель дистрибутора видеоигр Padis Павел Баскаков; см. “Ъ” от 11 октября 2023 года) стороны заявили суду, что обсуждают «внесудебное урегулирование спора», следует из промежуточного определения от 9 октября. Юристы уже предупреждали, что чем ближе дата окончания срока неиспользования иностранных брендов, тем больше подобных исков будет подаваться (см. “Ъ” от 1 декабря 2023 года).

«Вместо того чтобы создавать уникальный российский бренд, истцы пытаются получить выгоду от репутации марок, в которые другие компании уже вложили существенные ресурсы»,— считает владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман. Компании, которым удастся зарегистрировать товарный знак, созвучный с иностранным, «будут пользоваться им с расчетом на краткосрочную выгоду: иностранные компании могут вернуться в РФ и вернуть свою интеллектуальную собственность», полагает он. Ericsson может быть ценным брендом для использования в сегменте потребительской техники, но большая доля потребителей знает его мировым.

Юрий Литвиненко, Дарья Андрианова