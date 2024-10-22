Главные новости к утру 22 октября

Два спиртзавода в городе Ефремов и поселке Лужковский Тульской области повреждены при атаках БПЛА, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Губернатор Брянской области Александр Богомаз также проинформировал о серии атак беспилотников на регион. В Тамбовской области при падении беспилотника загорелось предприятие «Биохима».

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню предложил обсудить размещение на Украине «неядерных сил» ради сохранения гарантий прекращения огня после заключения мира.

При крушении сбитого в Судане грузового самолета Ил-76 погиб гражданин России Антон Селиванец, эту информацию подтвердил брат летчика.

Сбербанк повысил процентные ставки по базовым ипотечным программам на три процентных пункта и восстановил выдачу льготных кредитов по «Семейной ипотеке». Минимальная ставка на вторичное жилье составит 24,6%, на первичное — 24,9%. Кредиты по согласованным заявкам будут выдавать на прежних условиях до 1 ноября.

Правительство Великобритании объявило о выделении Украине £2,26 млрд ($2,93 млрд) в рамках кредита стран G7 с погашением из доходов от замороженных российских активов.

ЦБ выявил недобросовестные практики на рынке автокредитования. В ходе поведенческого надзора установлено, что потребителю предоставляли дополнительные платные услуги, которые могут стать причиной несоблюдения его прав. Собеседники «Ъ» уверены, что в этой ситуации простых рекомендаций со стороны регулятора будет мало, так как на описанных схемах строятся заработки банкиров и дилеров.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не приедет на саммит стран БРИКС в Казани, так как на эти даты уже договорился о встрече с западными политиками. Он признался, что из-за давления Запада он в любом случае вряд ли смог бы приехать в Россию.

Траты на персонал в транспортно-логистическом секторе с начала года выросли до 40%. Все большим спросом на рынке пользуются специалисты, работа которых связана с цифровыми технологиями. По прогнозам компаний и экспертов, опрошенных «Ъ», в 2025-м траты в отрасли по этой статье расходов могут увеличиться еще примерно на 17%.

Засуха в период сева озимой пшеницы и отсутствие у фермеров мотивации дополнительно вкладываться в защиту растений могут стать причиной сокращения урожая пшеницы в 2025 году. Как выяснил «Ъ», сбор может оказаться ниже почти на 2% год к году и на 9% — от среднего значения за последние пять лет.

О важнейших событиях предстоящего дня — в анонсах «Ъ».