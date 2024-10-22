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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 22 октября

С 22 по 24 октября президент Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в Казани, который проводится под российским председательством под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». На полях саммита пройдут переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и лидером ЮАР Сирилом Рамафозой.

Госдума соберется на пленарное заседание.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление ПАО «Сбербанк России» о признании банкротом АО «Группа компаний "Связной"».

В Красноярске пройдет предварительное судебное заседание по поводу иска АО «Богучанская ГЭС» к Енисейскому территориальному управлению Федерального агентства по рыболовству о взыскании убытков в размере 974 млн руб., причиненных в результате неправильного указания по выпуску рыбы.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Красноярске рассмотрит жалобу финской машиностроительной компании Wartsila Solutions на взыскание в пользу судозавода «Северная верфь» около €3,8 млн. Wartsila Solutions оспаривает решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принятое в июле 2024 года, согласно которому с финской компании взыскивается аванс по контракту, заключенному в сентябре 2020 года.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит заявление ПАО «Национальный банк "Траст"» о признании банкротом бывшего топ-менеджера банка «ФК Открытие» Елены Будник.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит второй из трех поданных певцом Сергеем Жуковым исков с требованием вернуть права на песни группы «Руки Вверх!».

В РФ пройдет заключительный, шестой, тур группового этапа Кубка России по футболу в «Пути РПЛ».

В Страсбурге в рамках пленарной сессии Европарламента запланировано рассмотрение вопроса о выделении Украине кредита на €35 млрд, который планируется погасить за счет доходов от замороженных российских активов.

В Ереване пройдет пленарное заседание Национального собрания, на котором, как ожидается, будет рассмотрен вопрос о ратификации регламента работы комиссий по делимитации границ с Азербайджаном.

В Нью-Йорке пройдет брифинг Международного суда ООН.

В Эстонии пройдет визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте. В программе — встречи с президентом страны Аларом Карисом, премьер-министром Кристеном Михалом, министром иностранных дел Маргусом Цахкной, посещение военного лагеря Тапа.

В Вашингтоне пройдет встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Словении Робертом Голобом.

В Вашингтоне состоится встреча заместителей министров финансов и управляющих центральных банков стран G20.

В Вашингтоне в рамках ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка пройдет сессия, посвященная будущему трансграничных платежей.

В Пескаре (Италия) пройдет заседание в рамках «Группы семи» (G7) на уровне министров по вопросам развития.

Китай проведет учения с боевыми стрельбами в акватории прибрежной восточной провинции Фуцзянь.

В Узбекистане пройдет визит министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

В Европе пройдут матчи третьего тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.

В США стартует регулярный чемпионат NBA.

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