Губернатор Брянской области сообщил об отражении нескольких атак БПЛА на регион
Расчеты войск противовоздушной обороны (ПВО) за ночь отразили серию атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника на Брянскую область. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram-канале. В общей сложности в небе над областью было сбито по меньшей мере десять ударных дронов. Пострадавших в результате атак нет.
«Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще два беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы. Спасибо нашим доблестным защитникам!» — написал господин Богомаз.
До этого губернатор четыре раза сообщал о ликвидации нескольких беспилотников. Два из них атаковали Суземский район, в результате чего частичные повреждения получила кровля нежилой постройки и котельной.