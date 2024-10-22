В Тамбовской области в результате атаки БПЛА загорелось предприятие «Биохима»
В городе Рассказово Тамбовской области в результате атаки беспилотника загорелось предприятие АО «Биохим». По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Максим Егоров.
«Взрыв с последующим возгоранием» произошел в 5:20. Спустя час пожар потушили, следует из сообщения господина Егорова.
Предприятие «Биохима» в Рассказово расположено по адресу ул. Аптекарская, д. 16. Оно занимается в том числе переработкой сахарсодержащего сырья в различные виды спиртов.
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