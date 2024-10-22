Глава Минобороны Франции призвал обсудить размещение на Украине «неядерных сил»

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что необходимо обсуждать вопрос размещения «сил неядерного сдерживания» на Украине, чтобы сохранить гарантии прекращения огня после заключения мира. «План победы» украинского президента Владимира Зеленского, по словам господина Лекорню, «содержит ряд интересных пунктов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Франции Себастьян Лекорню

Фото: Stephanie Lecocq, Reuters Министр обороны Франции Себастьян Лекорню

Фото: Stephanie Lecocq, Reuters

«Этот "план победы" — это начало политического пути. Необходимо задаться вопросом того, что будет после. Представьте прекращение огня или мирный договор — вы поймете, что вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы быть в состоянии отразить новую угрозу со стороны России — это, очевидно, вопрос, которым уже нужно заняться»,— заявил Себастьян Лекорню в эфире LCI.

Предложенный Владимиром Зеленским план состоит из пяти пунктов и еще трех «секретных дополнений». Среди обнародованных пунктов — приглашение Украины в НАТО до окончания конфликта с Россией, снятие ограничений на использование дальнобойного оружия и размещение в стране комплексного «неядерного стратегического пакета». За последние несколько недель украинский президент представил предложение США, Великобритании, Франции, Италии, Германии. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс может поддержать не все пункты. СМИ писали, что союзники сочли план недостаточно убедительным.

Подробнее — в материале «Ъ» «Европу поставили перед планом».