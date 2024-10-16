Главные новости за 16 октября. Сочи

С января по октябрь 2024 года в Сочи произошло 74 аварии. За это время в ДТП погибли восемь человек, пострадали 147, среди которых 16 детей.

В Сочи, как и по всему Краснодарскому краю, ожидается похолодание. Однако воздух на курорте остывает медленнее, чем в других районах региона.

На международном авиационном и туристическом форуме в Сочи директор Центра развития международного туризма Юлия Максутова рассказала о росте числа туристов из Объединенных Арабских Эмиратов. Значения выросли в четыре раза по сравнению с предыдущим годом.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте обвиняемого в покушении на убийство супружеской пары в Сочи. Уроженца Тольятти заключили под стражу на два месяца. Фигурант, как считает следствие, пытался насмерть задавить двух супругов, с которыми поссорился в конце сентября. Причиной конфликта стало то, что фигурант громко слушал музыку у себя на участке.

В Сириусе утром в среду, 16 октября, стартовал форум Finopolis 2024. Это крупнейший российский форум, созданный для обсуждения и анализа тенденций, возможностей развития и применения современных цифровых технологий.

В Сочи на мероприятия по организации услуги комплексной системы видеонаблюдения и ситуационного центра выделят почти 206,2 млн руб. Это необходимо для обеспечения безопасности и осуществления администрацией Сочи установленных законодательством полномочий.

В четверг, 17 октября, в Сочи и на федеральной территории Сириус ожидаются сильные дожди и грозы. В период непогоды в городе будут дежурить около 600 работников предприятий комплекса ЖКХ.

В Сочи на Градостроительном совете обсудили ход работы над проектом Правил землепользования и застройки. С учетом большого количества планируемых изменений в проекте его решили отправить на доработку.