На организацию комплексной системы видеонаблюдения в Сочи выделят 206 млн рублей

В Сочи на мероприятия по организации услуги комплексной системы видеонаблюдения и ситуационного центра выделят почти 206,2 млн руб. Это необходимо для обеспечения безопасности и осуществления администрацией Сочи установленных законодательством полномочий, говорится в карточке на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Подрядчик должен будет обеспечить готовность видеокамер к предоставлению заказчику (администрации Сочи) услуги, осуществить ввод в эксплуатацию и полное функционирование комплексной системы видеонаблюдения. Среди требований к функционалу и подсистемам предоставляемой услуги указано, в частности, использование сетевых IP-видеокамер. Общее количество видеокамер превышает 1,7 тыс. Из них более 1,3 тыс. — стационарные, 30 — купольно-поворотные, 57 — с распознаванием государственных регистрационных знаков и 250 — для видеоаналитики по распознаванию лиц и силуэтов.

Камеры будут работать в разных районах Сочи. К примеру, пять установят на территории гимназии №15 имени Н. Н. Белоусова, восемь — в кинотеатре «Сочи», 17 — на Центральном стадионе, 11 — в аэропорту курорта и столько же на Центральном рынке.

Подрядчика начали искать 7 октября. Во вторник, 15 октября, окончилась подача заявок, закупка была автоматически переведена на этап «Работа комиссии». Кто будет исполнять контракт — неизвестно.

В начале июля «Ъ-Сочи» сообщал, что на пляжах курорта установят камеры видеонаблюдения за 106,6 млн руб. Система видеонаблюдения предназначается для обеспечения возможности визуального контроля текущей обстановки на пляжных территориях и территориях общего пользования.

Вячеслав Рыжков