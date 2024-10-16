В Сочи и Сириусе прогнозируют сильные дожди и грозы

В четверг, 17 октября, в Сочи и на федеральной территории Сириус ожидаются сильные дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным метеорологов, утром и в течение дня 17 октября в Сочи возможны местами интенсивные осадки и грозы. В связи с этим все оперативные службы курорта перевели в режим повышенной готовности. Городской оперативный штаб следит за развитием ситуации и готов к быстрому реагированию.

Власти рекомендуют жителям и туристам воздержаться от отдыха у водоемов, а также избегать парковки автомобилей под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, которые могут представлять опасность. Также следует предпринять все необходимые меры предосторожности, чтобы минимизировать риски в условиях неблагоприятной погоды.

Мария Удовик