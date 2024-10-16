Проект новых ПЗЗ Сочи отправят на доработку

В Сочи на Градостроительном совете обсудили ход работы над проектом Правил землепользования и застройки. С учетом большого количества планируемых изменений в проекте его решили отправить на доработку, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Заседание было посвящено вопросу корректировки проекта ПЗЗ. В ходе общественных обсуждений в администрацию курорта поступило множество предложений и замечаний от горожан. Замечания систематизированы, рекомендации отправлены разработчику»,— рассказали в мэрии.

Предложения по проекту подготовили эксперты, депутаты Горсобрания курорта, общественники. Проект отправят на доработку, а затем вновь проведут публичные слушания.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что в проекте ПЗЗ 26 карт с учетом зон с особыми условиями использования территории и 11 томов градостроительных регламентов. Общественные обсуждения по проекту провели в конце июля 2024 года. Горожане внесли несколько тысяч замечаний и предложений.

Вячеслав Рыжков