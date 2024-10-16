Тольяттинца обвиняют в попытке насмерть задавить двух человек в Сочи

В Сочи предъявлено обвинение в покушении на двойное убийство уроженцу Тольятти. Он пытался задавить потерпевших на машине, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что в ночь на 30 сентября 2024 года фигурант, будучи пьяным, поссорился с супружеской парой, проживающей по соседству на территории СНТ «Дубравушка» в поселке Горное Лоо в Лазаревском районе Сочи. Конфликт, уточнили в следкоме, возник из-за того, что фигурант громко слушал музыку у себя на участке.

В ходе ссоры обвиняемый, как считают следователи, сел за руль своего автомобиля и совершил наезд на мужчину и женщину. Потерпевшие получили различные травмы, их госпитализировали. Фигуранта остановили местные жители и прибывшие полицейские.

Фигуранту предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В скором времени его могут заключить под стражу. Расследование продолжается.

Вячеслав Рыжков