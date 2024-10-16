Обвиняемого в попытке задавить двух сочинцев арестовали на два месяца

Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте обвиняемого в покушении на убийство супружеской пары в Сочи. Уроженца Тольятти заключили под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сегодня судом по ходатайству следователя краевого следственного управления СКР в отношении обвиняемого в покушении на убийство супружеской пары в Сочи избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 15 декабря 2024 года»,— говорится в сообщении.

Фигурант, как считает следствие, пытался насмерть задавить двух супругов, с которыми поссорился в конце сентября. Причиной конфликта стало то, что фигурант громко слушал музыку у себя на участке. Он наехал на пару на машине, потерпевших госпитализировали. Уроженцу Самарской области предъявили обвинение в покушении на двойное убийство.

Вячеслав Рыжков