Во время непогоды в Сочи будут дежурить около 600 специалистов

В Сочи готовятся к предстоящей непогоде. В четверг, 17 октября, синоптики прогнозируют на территории курорта сильные дожди и грозы. Глава города Андрей Прошунин проверил готовность коммунальных служб, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«На базе Водостока в Дагомысе пообщался с сотрудниками и руководством предприятия, осмотрел новые спецмашины. К осени закупили три единицы, они мощные и удобные для наших улиц. Производство — отечественное и белорусское, проблем с эксплуатацией не будет»,— рассказал господин Прошунин.

Мэр сообщил также, что за прошлую неделю в городе расчистили 7 км сетей ливневых канализаций. С новой техникой работу усилили. Андрей Прошунин дал поручение проверить сети по всем точкам, где раньше фиксировали подтопления, чтобы снизить риск. Мэр добавил, что в период непогоды в городе будут дежурить около 600 работников предприятий комплекса ЖКХ.

Об ухудшении погоды в Сочи и Сириусе синоптики предупреждали утром 16 октября. Здесь ожидаются ливни, грозы, сильный ветер. Оперативные службы курорта перевели в режим повышенной готовности.

Вячеслав Рыжков