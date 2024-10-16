К концу недели в Сочи похолодает до 16–17 градусов
В Сочи, как и по всему Краснодарскому краю, ожидается похолодание. Однако воздух на курорте остывает медленнее, чем в других районах региона, следует из прогноза научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, пишет ТАСС.
Фото: Александра Каверина
Начиная с 17 октября в Краснодаре ожидается сильное понижение температуры — днем она составит 12–14 градусов тепла, ночью — 5–7. К выходным 19 и 20 октября прогнозируется понижение в ночное время до 3 градусов.
В Сочи ночью похолодает до 10–12 градусов тепла. При этом в четверг на курорте в дневное время воздух прогреется до +18 градусов, а к концу недели немного остынет — до 16–17.
Температура воды на побережье Черного моря сейчас составляет +22 градуса. К концу недели показатель опустится до 20–21 градуса.
Ранее господин Вильфанд заявил об окончании бархатного сезона на курортах Кубани. По всему Краснодарскому краю снижается температура воздуха, вода в Черном море остывает.