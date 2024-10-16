К концу недели в Сочи похолодает до 16–17 градусов

В Сочи, как и по всему Краснодарскому краю, ожидается похолодание. Однако воздух на курорте остывает медленнее, чем в других районах региона, следует из прогноза научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

Начиная с 17 октября в Краснодаре ожидается сильное понижение температуры — днем она составит 12–14 градусов тепла, ночью — 5–7. К выходным 19 и 20 октября прогнозируется понижение в ночное время до 3 градусов.

В Сочи ночью похолодает до 10–12 градусов тепла. При этом в четверг на курорте в дневное время воздух прогреется до +18 градусов, а к концу недели немного остынет — до 16–17.

Температура воды на побережье Черного моря сейчас составляет +22 градуса. К концу недели показатель опустится до 20–21 градуса.

Ранее господин Вильфанд заявил об окончании бархатного сезона на курортах Кубани. По всему Краснодарскому краю снижается температура воздуха, вода в Черном море остывает.

Вячеслав Рыжков