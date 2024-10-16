С начала года в Сочи произошло 74 ДТП

С января по октябрь 2024 года в Сочи произошло 74 аварии. За это время в ДТП погибли восемь человек, пострадали 147, среди которых 16 детей, сообщает пресс-служба ГАИ города

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи

В рамках программы по предотвращению ДТП организовали акцию «Не пересекай черту! Выбери жизнь!». Инициативу реализовали на скоростной краснополянской трассе. На этом участке водители часто нарушают правила ПДД.

Девушки, облаченные в символические костюмы «Жизни» и «Смерти», активно взаимодействовали с водителями, распространяя информационные материалы о важности соблюдения ПДД. Мероприятие вызвало положительный отклик у автомобилистов, многие из которых остановились для обсуждения актуальных вопросов безопасности.

«Ъ-Сочи» писал, что на краснополянской трассе произошло массовое ДТП. На дороге столкнулись шесть транспортных средства, в том что фургон и автобус.

Мария Удовик