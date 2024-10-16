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В Сочи зафиксировали четырехкратный рост туристического потока из ОАЭ

На международном авиационном и туристическом форуме в Сочи директор Центра развития международного туризма Юлия Максутова рассказала о росте числа туристов из Объединенных Арабских Эмиратов. Значения выросли в четыре раза по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Госпожа Максутова подчеркнула, что этот рост стал возможен благодаря активным усилиям по развитию международного туризма в России и внедрению новых авиарейсов. Это существенно улучшило доступность для иностранных путешественников.

«Конечно, есть потребность в новых рейсах. Нужно открывать прямое сообщение с Саудовской Аравией, с Китаем, с Индией. Я думаю, что это все будет налажено»,— уточнила спикер.

«Ъ-Сочи» писал, что с мая по сентябрь аэропорт курорта обслужил 7,9 млн пассажиров. Самым востребованным внутренним направлением стала Москва, куда отправились 2,4 млн человек.

Мария Удовик

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