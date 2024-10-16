Форум Finopolis 2024 открылся в Сириусе

В Сириусе утром в среду, 16 октября, стартовал форум Finopolis 2024. Это крупнейший российский форум, созданный для обсуждения и анализа тенденций, возможностей развития и применения современных цифровых технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Мероприятие открылось пленарной дискуссией «Цифровые технологии на службе общества: новый взгляд на финтех и госсервисы». Модератором выступила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Свои стенды на форуме разместили «Альфа-банк», «Т-Банк», Московская биржа и другие крупные организации. Участники форума могут увидеть различные инсталляции: лестницу знаний, фигуры быка и медведя. На стенде Всероссийского союза страховщиков представлены таролог, астролог и GPTолог.

Форум проходит на федеральной территории Сириус с 16 по 18 октября. Мероприятие организовали Банк России вместе с партнерами. Программа состоит из делового блока, экспозоны со стендами ключевых представителей финансового рынка и финала молодежной программы FINOPOLIS.365.

Годом ранее форум посетили более 8,2 тыс. человек. Тогда на мероприятии представили 75 выставочных стендов, 250 экспертов участвовали в деловой программе.

Вячеслав Рыжков