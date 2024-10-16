6 дней до саммита БРИКС в Казани: новые ограничения и изменения в инфраструктуре

В Казани прошла проверка системы оповещения, во время которой жители услышали сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и сирену. Проверка проходила с 10:40 до 10:43 и была направлена на оценку готовности системы к чрезвычайным ситуациям.

С 22 по 24 октября в Казани ограничат продажу алкоголя в местах, связанных с саммитом БРИКС, включая отели и вокзалы. Исключение составят заведения общественного питания. Постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Ограничения коснутся таких отелей, как «Корстон» и Kazan Palace by Tasigo, а также Казанской ратуши и аэропорта. Ранее аналогичный запрет действовал во время Игр БРИКС.

В Казани открыли отреставрированную Белую мечеть после комплексной реставрации, на которую было затрачено 300 млн руб. В церемонии, на которой присутствовали раис Татарстана Рустам Минниханов и муфтий Камиль хазрат Самигуллин, была представлена презентация выполненных работ. В ходе реставрации демонтированы советские пристройки, укреплены фундамент и стены, восстановлены внутренние перекрытия и лестницы, а интерьер укомплектован мебелью.

В Татарстане количество разрешений на временное проживание мигрантов сократится в 2,5 раза: с 250 в 2024 году до 100 в 2025 году. В 2023 году республика могла выдавать 500 разрешений. В целом, на 2025 год планируется выдать 5,5 тыс. разрешений, что ниже предыдущих квот. Наибольшее количество разрешений получат Москва и Московская область.

В Казани планируют увеличить турпоток до 5 млн человек в течение двух лет, как сообщил мэр Ильсур Метшин. Ранее ожидалось, что этот показатель достигнут к 2030 году. Метшин отметил, что скептики считали, что достичь такой цифры невозможно, но он уверен, что город сможет справиться с этой задачей в ближайшие два года.

На маршруте Казань — Нижний Новгород могут обновить электропоезда. Заместитель начальника Горьковской железной дороги Александр Черемнов сообщил, что в дни саммита БРИКС ожидается перевозка более 7 тыс. пассажиров, поэтому направили 5 новых электричек. Обсуждается запуск новых поездов на постоянной основе, включая возможную замену 4-вагонных электричек. Министерство транспорта Татарстана и комитет по транспорту готовы к этому.

На саммите БРИКС в Казани ожидается около 2 тыс. журналистов из 59 стран, половина из которых представляют иностранные СМИ. Аккредитация будет необходима для доступа к пресс-центру, где организуют международный вещательный центр для прямых эфиров. Переводчики будут работать на 16 языках.

В Татарстане обнаружены признаки иностранного финансирования сообщества квадроберов и фурри, согласно докладу детского омбудсмена Ирины Волынец. В исследовании упоминается популярный блогер Федор Власов, имеющий около 500 тыс. подписчиков, и финансовые сборы через платформу Boosty, которая связана с Нидерландами. Авторы доклада предполагают, что эти средства могут использоваться для легализации переводов, направленных на популяризацию движения фурри среди молодежи.

1 октября «Татэнерго» приняло на баланс более 600 км теплосетей в Нижнекамске. Генеральный директор компании Раузиль Хазиев сообщил, что износ сетей составляет 71%, а почти 70% трубопроводов старше 25 лет. Для реконструкции теплосетей потребуется 16 млрд рублей. Хазиев также отметил недостаточное внимание администрации района к состоянию отопления, указывая на высокое качество тротуаров как контраст.