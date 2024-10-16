В Татарстане по результатам исследования нашли признаки иностранного финансирования сообщества квадроберов и фурри. Информация об этом появилась в докладе, который уполномоченная по правам ребенка Ирина Волынец направила председателю комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павлу Крашенинникову. Копия документа есть в распоряжении «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детский омбудсмен Татарстана: квадроберов могут финансировать из-за рубежа

Фото: tatarstan.ru Детский омбудсмен Татарстана: квадроберов могут финансировать из-за рубежа

Фото: tatarstan.ru

Авторы доклада увидели примеры зарубежного финансирования в деятельности блогеров сообщества квадроберов и фурри. Так, один из популярных людей в сообществе Федор Власов имеет около 500 тыс. подписчиков. Фурри-блогеру отправляют пожертвования до десятков тысяч рублей. Авторы исследования считают, что это маловероятно для его аудитории, которая состоит в основном из подростков.

Денежные сборы поступают через платформу Boosty, связанную с Нидерландами. В докладе выдвинуто предположение, Boosty используют для легализации иностранных переводов с целью финансирования деятельности блогера, направленной на популяризацию ЛГБТ («международное движение», признанное в России запрещенной и экстремистской организацией) и движения фурри среди молодежи.

На прошлой неделе Ирина Волынец направила на рассмотрение в Госдуму доклад из 162 страниц. Уполномоченная по правам ребенка заявила, что вовлечение в квадробинг, фурри и терианство нужно признать пропагандой ЛГБТ («международное движение», признанное в России экстремистской организацией и запрещенное).

Подробнее в материале «Квадроберам накручивают хвосты».

Диана Соловьёва