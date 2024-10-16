В Казани в течение двух лет ожидают увеличение турпотока до 5 млн человек

Ожидается, что в течение двух лет турпоток в Казань увеличится до 5 млн человек. Об этом рассказал мэр Казани Ильсур Метшин в интервью ТАСС.

Глава Казани сообщил, что в 2015 году ожидали, что показателя в 5 млн туристов получится достигнуть к 2030 году.

«Мне даже говорили, мол, "вы не сможете и близко подойти к этой цифре". Результат вы видите сами. Думаю, в течение двух лет планку в 5 миллионов туристов мы возьмем»,— заявил Ильсур Метшин.

Ранее стало известно, что за первые 8 месяцев 2024 года в Казань приехали 3,2 млн туристов. Это на 10,3% больше, чем за прошлый год.

Диана Соловьёва