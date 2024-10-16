1 октября «Татэнерго» приняло на баланс 600 км теплосетей в Нижнекамске

1 октября «Татэнерго» приняло на баланс компании более 600 км тепловых сетей в Нижнекамске. Об этом рассказал генеральный директор АО «Татэнерго» Раузиль Хазиев.

Ранее владельцем теплосетей в Нижнекамске было АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (АО «ВК и ЭХ»). По итогам 2023 года гендиректор «Татэнерго» оценил общий износ тепловых сетей города в 71%. Кроме того, по его словам, растет повреждаемость трубопроводов, и почти 70% труб старше 25 лет. По его словам, эксплуатировать инфраструктуру можно будет ближайшие пять лет: «Дальше сети не выдержат».

Кроме того, Раузиль Хазиев отметил, что администрация района, со своей стороны, также невнимательно относится к отоплению в Нижнекамске: «Не в обиду будет сказано, но там шикарные тротуары, могли бы и на сети потратить».

Всего на реконструкцию тепловых сетей в Нижнекамске, по словам гендиректора, потребуется 16 млрд руб.

По словам господина Хазиева, ситуация с состоянием теплосетей в Нижнекамске непростая, и сети необходимо менять. Для этого необходима федеральная и региональная помощь.

С июля по сентябрь силами компании в Нижнекамске заменено 18 км сетей.

Зарина Акбирова